Россияне за сутки потеряли более 1,4 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n216528-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-470-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 533 тис. 970 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 470 осіб. Про це сьогодні, 30 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 388 танків;

25 тис. 463 бойових броньованих машин;

50 тис. 519 одиниць артилерійських систем;

2 тич. 171 одиницю РСЗВ;

1 тис. 682 одиниці засобів ППО;

443 літаки;

356 гелікоптерів;

2 тис. 789 наземних робототехнічних комплексів;

540 тис. 95 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 121 крилату ракету;

35 кораблів/катерів;

два підводні човни;

155 тис. 363 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 770 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 221 бойове зіткнення.

Ворог вчора завдав одного ракетного удару та 76 авіаударів, під час яких скинув 263 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8 тис. 835 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 775 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, 37 — із застосуванням РСЗВ.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали такі населені пункти:

Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Фотовиж, Бачівськ, Нескучне, Уланове, Рівне, Волфине, Малушине, Зарічне, Вовківка, Старикове та Бунячине Сумської області;

Клюси та Михальчина Слобода Чернігівської області.

Авіаудару зазнав населений пункт Пустогород.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили два пункти управління БпЛА, район зосередження живої сили противника, логістичний об'єкт та пункт управління ворога.