Силовики РФ не спростували зв’язок вибуху маршрутки і падіння будинку в Магнітогорську

Після вибуху будинку у Магнітогорську склалася тривожна й незрозуміла ситуація, фото — МНС РФ

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Racurs.ua

В російському Магнітогорську продовжують розбирати завали на місці вибуху у будинку і не коментують ймовірний зв’язок між цією трагедією та вибухом «Газелі», який стався 1 січня.

Силові відомства офіційно не підтвердили, але й не спростували цього зв’язку, про підозрілі обставини вибуху маршрутки повідомляє місцевий сайт 74.ru.

Вчора неподалік зруйнованого вибухом 31 грудня будинку стався інший інцидент — внаслідок вибуху згоріла маршрутка і загинули три людини.

Очевидці події виклали в мережу відео та розповідали про стрілянину на місці пожежі автомобіля. Джерела росЗМІ в правоохоронних органах Магнітогорська повідомляли, що в автомобілі їхали підозрювані, яких намагалися затримати. Поліція обмежилася лише тим, що озвучила причину вибуху «Газелі» — несправність газового обладнання.

В місті продовжують розбирати завали будинку. Станом на 9.00 за київським часом з-під завалів дістали живими п’ятьох людей (в тому числі, немовля), шістьох госпіталізовано, по 27 особам організовано пошуки, знайдено 14 тіл загиблих.

Російські рятувальники застосували діагностичний комплекс «Стріла-П», щоб обстежити будинок. Після цього незруйновані під’їзди будинку визнані придатними для проживання.

Для розбору завалів з Уфи прибув екскаватор з гідроножицями.