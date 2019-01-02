Стати мером і загинути: у Мексиці градоначальника застрелили через півтори години після вступу на посаду

Загиблий мер Апарісіо, фото — Nbcnews

https://racurs.ua/ua/n116360-staty-merom-i-zagynuty-u-meksyci-gradonachalnyka-zastrelyly-cherez-pivtory-godyny-pislya-vstupu.html

Racurs.ua

На півдні Мексики застрелили мера міста Тлахіако Алехандро Апарісіо.

Його вбили всього через півтори години після вступу на посаду, повідомляє The Hill.

Тлахіако — невелике містечко у штаті Оахака на півдні Мексики.

Апарісіо у грудні обрали главою муніципалітету і в перший день 2019 року застрелили декілька невідомих у масках. Під час нападу поранені ще четверо людей. Мер помер від вогнепальних ран у лікарні.

Політик представляв пропрезидентський «Рух національного відродження». Це партія лівого спрямування, яку створив лідер Мексики Андрес Обрадор.

Обрадор став президентом країни влітку 2018 року. Під час виборів у Мексиці в 2012 році загинули дев’ять політиків. Вбивства пов’язують із діяльністю наркокартелів. У травні на північному сході Мексики у місті Сьюдад-Вікторія прямо серед вулиці забили до смерті журналіста.