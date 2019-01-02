Військова допомога США Україні збільшиться, фото — Кореспондент

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Сполучені Штати найближчим часом нададуть Україні нову зброю у відповідь на агресію РФ в Азовському морі, а також запровадять чергові санкції проти Росії.

Про нові заходи США повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на колишнього американського посла в Україні Джона Гербста.

Він вважає, що наразі слабка реакція Штатів на агресію Росії в Азовському морі і напад у Керченській протоці дуже скоро може змінитися.

«Через 2−3 місяці ми побачимо, що США нададуть зброю Києву і оголосять про нові санкції проти Росії. З’явиться набагато сильніша відповідь Вашингтона. І, крім санкцій, це буде військова допомога Україні», — переконує Гербст.

Екс-посол додав, що військовою допомогою Україні можуть стати протикорабельні ракети, патрульні кораблі та інше військове обладнання.

«У США вистачає протикорабельних крилатих ракет „Гарпун“. Вони розроблені на технологіях 30-річної давнини. Це те, що ми вже зараз можемо надати. Чому б не надати і набагато більш сучасні ракети?», — повідомив Гербст.

Нагадаємо, що у рамках узгодження проекту бюджету на 2019 рік Конгрес США схвалив продовження заборони Міністерству оборони Сполучених Штатів співпрацювати з російським Міноборони.