Циклон насувається на Україну, можливі хуртовини та ожеледиця на дорогах (КАРТА)

Складні погодні умови в Україні

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В Україні погіршаться погодні умови. За даними українського Гідрометцентру, вранці 2 січня в Україні, крім південної частини, пориви вітру 15−20 м/с, хуртовини.

Вранці 2 січня в Карпатах та на Прикарпатті очікується південно-західний вітер 25−30 м/с.

У Києві та Київській області 2 січня також прогнозують хуртовину, пориви вітру 15−20 м/с, а на дорогах ожеледицю.

«Укравтодор» повідомив, що уранці 2 січня місцями невеликий сніг іде у Київській, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Кіровоградській та Чернівецька областях, сніг з дощем на Тернопільщині. Місцями невеликий туман фіксувався у Дніпропетровській області. На півдні та сході без опадів.

Обережними водіям треба бути і в Карпатах. Тут на перевальних ділянках доріг йде сніг, випало до 20 см. На Закарпатті випало 7см снігу, у Львівській та Івано-Франківській областях — 5 см.

Яблунецький, Ужоцький та Вишківській перевали засніжені.

Нагадаємо, що у перший день 2019 року в Україні сталися дві страшні аварії. У Вінницькій області внаслідок лобового зіткнення загинули троє осіб, в тому числі немовля, а на Миколаївщині у ДТП загинули відразу восьмеро людей.