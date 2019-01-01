Поліція опублікувала відео смертельної ДТП, у якій на Миколаївщині загинули восьмеро осіб (ВІДЕО)

Розбита іномарка на місці ДТП, у якій загинули восьмеро людей, фото — Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n116355-policiya-opublikuvala-video-smertelnoyi-dtp-u-yakiy-na-mykolayivschyni-zagynuly-vosmero-osib.html

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Поліція опублікувала відео смертельної ДТП, у якій на Миколаївщині уранці 1 січня загинули восьмеро осіб.

Момент зіткнення зафіксувала камера відеоспостереження, розташована у придорожньому магазині.

З нього видно, що водій автомобіля Mazda (Мазда) рухався із Казанки в напрямку Нового Бугу. Він здійснював обгін мікроавтобусу, який щойно повернув на трасу із другорядної дороги.

При цьому «Мазда» на шаленій швидкості виїхала на смугу зустрічного руху і здійснила лобове зіткнення із автомобілем Opel (Опель), в якому їхала родина з дітьми.

Нагадаємо, що у салоні автомобіля «Мазда» перебувало подружжя з Казанки. Водій, 40-річний чоловік, загинув на місці, 23-річна жінка із чисельними травмами перебуває у лікарні.

В «Опелі» їхала велика родина, також мешканці Казанківського району. Загинули 39-річний водій і шестеро пасажирів іномарки: троє дорослих і троє дітей. Ще одну дівчинку у непритомному стані привезли до реанімації.