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Ракурс
Розбита іномарка на місці ДТП, у якій загинули восьмеро людей, фото — Національна поліція

Поліція опублікувала відео смертельної ДТП, у якій на Миколаївщині загинули восьмеро осіб (ВІДЕО)

1 січ 2019, 21:13
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Поліція опублікувала відео смертельної ДТП, у якій на Миколаївщині уранці 1 січня загинули восьмеро осіб.

Момент зіткнення зафіксувала камера відеоспостереження, розташована у придорожньому магазині.

З нього видно, що водій автомобіля Mazda (Мазда) рухався із Казанки в напрямку Нового Бугу. Він здійснював обгін мікроавтобусу, який щойно повернув на трасу із другорядної дороги.

При цьому «Мазда» на шаленій швидкості виїхала на смугу зустрічного руху і здійснила лобове зіткнення із автомобілем Opel (Опель), в якому їхала родина з дітьми.

Нагадаємо, що у салоні автомобіля «Мазда» перебувало подружжя з Казанки. Водій, 40-річний чоловік, загинув на місці, 23-річна жінка із чисельними травмами перебуває у лікарні.

В «Опелі» їхала велика родина, також мешканці Казанківського району. Загинули 39-річний водій і шестеро пасажирів іномарки: троє дорослих і троє дітей. Ще одну дівчинку у непритомному стані привезли до реанімації.

Джерело: Ракурс


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