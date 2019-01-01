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Ракурс
Разбитая иномарка на месте ДТП, в котором погибли восемь человек, фото — Национальная полиция

Полиция опубликовала видео смертельного ДТП, в котором на Николаевщине погибли восемь человек (ВИДЕО)

1 янв 2019, 21:13
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Полиция опубликовала видео смертельного ДТП, в котором на Николаевщине утром 1 января погибли восемь человек.

Момент столкновения зафиксировала камера видеонаблюдения, расположенная в придорожном магазине.

Видно, что водитель автомобиля Mazda (Мазда) двигался с Казанки в направлении Нового Буга. Он совершал обгон микроавтобуса, который только что повернул на трассу со второстепенной дороги.

При этом «Мазда» на большой скорости выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с автомобилем Opel (Опель), в котором ехала семья с детьми.

Напомним, что в салоне автомобиля «Мазда» находились супруги из Казанки. Водитель, 40-летний мужчина, погиб на месте, 23-летняя женщина с многочисленными травмами находится в больнице.

В «Опеле» ехала большая семья, также жители Казанковского района. Погибли 39-летний водитель и шесть пассажиров иномарки: трое взрослых и трое детей. Еще одну девочку в бессознательном состоянии привезли в реанимацию.

Источник: Ракурс


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