Военная помощь США Украине увеличится, фото — Корреспондент

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Racurs.ua

Соединенные Штаты в ближайшее время предоставят Украине новое оружие в ответ на агрессию РФ в Азовском море, а также введут очередные санкции против России.

О новых мерах США сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на бывшего американского посла в Украине Джона Хербста.

Он считает, что пока слабая реакция Штатов на агрессию России в Азовском море и нападение в Керченском проливе очень скоро может измениться.

«Через 2−3 месяца мы увидим, что США предоставят оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России. Появится гораздо более сильный ответ Вашингтона. И, кроме санкций, это будет военная помощь Украине», — убеждает Хербст.

Экс-посол добавил, что военной помощью Украины могут стать противокорабельные ракеты, патрульные корабли и прочее военное оборудование.

«В США хватает противокорабельных крылатых ракет „Гарпун“. Они разработаны на технологиях 30-летней давности. Это то, что мы уже сейчас можем предоставить. Почему бы не предоставить и гораздо более современные ракеты?», — сообщил Хербст.

Напомним, что в рамках согласования проекта бюджета на 2019 год Конгресс США одобрил продление запрета Министерству обороны Соединенных Штатов сотрудничать с российским Минобороны.