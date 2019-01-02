Стать мэром и погибнуть: в Мексике градоначальника застрелили через полтора часа после вступления в должность

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Погибший мэр Апарисио, фото — Nbcnews
Стать мэром и погибнуть: в Мексике градоначальника застрелили через полтора часа после вступления в должностьhttps://racurs.ua/n116360-stat-merom-i-pogibnut-v-meksike-gradonachalnika-zastrelili-cherez-poltora-chasa-posle-vstupleniya.htmlRacurs.ua
На юге Мексики застрелили мэра города Тлахиако Алехандро Апарисио.
Его убили всего через полтора часа после вступления в должность, сообщает The Hill.
Тлахиако — небольшой городок в штате Оахака на юге Мексики.
Апарисио в декабре выбрали главой муниципалитета и в первый день 2019 года застрелили несколько неизвестных в масках. Во время нападения ранены еще четыре человека. Мэр умер от огнестрельных ран в больнице.
Политик представлял пропрезидентское «Движение национального возрождения». Это партия левого толка, которую создал лидер Мексики Андрес Обрадор.
Обрадор стал президентом страны летом 2018 года. Во время выборов в Мексике в 2012 году погибли девять политиков. Убийства связывают с деятельностью наркокартелей. В мае на северо-востоке Мексики в городе Сьюдад-Виктория прямо посреди улицы избили до смерти журналиста.