Мощные взрывы прогремели в Хмельницком без объявления воздушной тревоги. Фото:

https://racurs.ua/n215350-moschnye-vzryvy-progremeli-v-hmelnickom-trevogu-ne-obyavlyali.html

Ракурс

Потужні вибухи прогриміли у Хмельницькому в п’ятницю, 31 липня.

В обласному центрі пролунало декілька вибухів. Попередньо відомо, що ніхто не постраждав. На місці працюють усі відповідні служби. Обставини події та детальна інформація встановлюються. Про це голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив у Telegram.

Просимо зберігати спокій та користуватися лише офіційними джерелами інформації, — наголосив очільник області.

Над містом здіймається густий дим. Місцеві пабліки пишуть про детонацію. Повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Нагадаємо, 6 липня російські війська вдарили по Вишневому в Київській області, внаслідок чого відбулася тривала детонація боєприпасів. Пошкоджень зазнали 253 приватні та 27 багатоквартирних будинків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що склад належав одному з підприємств «Укроборонпрому» і наголосив, що винних притягнуть до кримінальної відповідальності.