Вибухи у Магнітогорську: тіло 16-го загиблого дістали з-під завалів зруйнованого будинку

Вибух будинку в Магнітогорську. Фото: ОТВ

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Вибух у житловому будинку Магнітогорська, що прогримів 31 грудня, забрав життя 16 осіб. Ще 25 осіб вважаються зниклими безвісти. Такі оновлені дані сьогодні надало Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ.

«Місцезнаходження 86-ти громадян встановлено, живі, врятовано з-під завалів п’ятеро осіб, серед них — дитина 11-ти місяців. Шестеро осіб госпіталізовано», — зазначено в повідомленні місцевого сайту 74.ru.

Рятувальні роботи на місці вибуху тривають.

Сьогодні, 2 січня, в Челябінській області РФ оголошено жалобу за жертвами вибуху.

Вибух в одній із багатоповерхівок Магнітогорська стався рано вранці 31 грудня. Як наслідок, повністю обвалився один під’їзд.

Наступного дня, 1 січня, неподалік від цього будинку вибухнула маршрутка, при цьому загинули троє осіб.

Очевидці виклали у мережу відео й розповіли про стрілянину на місці вибуху автомобіля.

Російські ЗМІ назвали ці події терактами, а сьогодні вранці стало відомо, що силовики не спростовують зв’язку між вибухами будинку та маршрутки у Магнітогорську.