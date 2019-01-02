Туристический вертолет упал на прохожего в Бразилии (ФОТО, ВИДЕО)

Туристический вертолет упал на прохожего в Бразилии. Фото: Arquivo Pessoal

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Racurs.ua

Туристический вертолет упал на прохожего во время полета на юге Бразилии. Чрезвычайное происшествие произошло в жилом секторе города Убатуба во вторник, 1 января.

Вертолет совершал обзорный экскурсионный полет для двух туристов. В результате падения туристы получили легкие ранения и были госпитализированы. Пилот получил меньше всего травм и не нуждался в госпитализации, сообщает местный телеканал Globo.

На данный момент состояние потерпевших стабильное.

Однако в этой аварии не обошлось без жертв: от полученных ранений на месте погиб прохожий, на которого упал вертолет.

Как сообщал «Ракурс», перед Новым годом, 28 декабря, самолет упал на жилые дома в американском штате Южная Дакота. В результате аварии погиб один человек.