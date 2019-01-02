WADA может дисквалифицировать всех спортсменов России из-за провала дедлайнов допинг-проб

Россияне снова обманули WADA

https://racurs.ua/n116365-wada-mojet-diskvalificirovat-vseh-sportsmenov-rossii-iz-za-provala-dedlaynov-doping-prob.html

Racurs.ua

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разочаровано тем, что Россия не выполнила свои обязательства и не допустила экспертов к материалам бывшей московской лаборатории.

В ответ на этот шаг WADA рассмотрит возможность введения санкций против российского антидопингового агентства, сообщает Reuters.

Россия в 2018 году обязалась допустить Всемирное антидопинговое агентство к данным Московской антидопинговой лаборатории.

«Я крайне разочарован тем, что сдача данных не была осуществлена ​​в сроки, оговоренные в сентябре», — заявил президент агентства Крейг Риди.

С тех пор WADA работала с российскими властями, чтобы успеть до дедлайна.

После недопуска экспертов комиссия WADA соберется 14−15 января и примет решение в отношении Российского антидопингового агентства.

Если будет рекомендовано признать Россию несоответствующей требованиям кодекса, Российское антидопинговое агентство может обжаловать решение в спортивном арбитраже Лозанны (CAS).

Глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт потребовал у WADA снова лишить Россию статуса соответствия стандартам и отстранить от участия в соревнованиях ее спортсменов.

В конце прошлого года стало известно, что оборудование, которое используется WADA для извлечения данных допинг-проб, не имеет необходимой сертификации в соответствии с российским законодательством.

Ранее сообщалось, что Россия может быть отстранена от Олимпиады в Токио.