В Атлантичному океані вже кілька днів горить великий контейнеровоз (ФОТО)

Контейнеровоз Yantian Express, фото: FleetMon

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В Атлантичному океані вже четвертий день горить великий контейнеровоз Yantian Express.

Корабель, який рухався зі столиці Шрі-Ланки Коломбо через Суецький канал до канадського Галіфакса, наразі перебуває за 1,2 тис. км від порту призначення. Про це повідомляє видання FleetMon.

Пожежа спалахнула в одному з контейнерів у четвер. Несприятливі погодні умови завадили команді вчасно ліквідувати займання, тож пожежа поширилася на інші контейнери.

У зв’язку з неможливістю команди взяти вогонь під контроль, людей з корабля було вирішено евакуювати.

Щоб забрати людей з контейнеровоза та допомогти в боротьбі з полум’ям, до нього підійшов буксир Smit Nicobar.

Обидва судна деякий час рухалися поряд в південному напрямку, ймовірно, намагаючись знайти місце з кращими погодними умовами для гасіння пожежі.

Усі 23 члени екіпажу вже перебралися на Smit Nicobar, проте невдовзі знову очікується погіршення погоди, що заважатиме ліквідації вогню.

До Yantian Express з порту Сент-Джонс також вирушив буксир Maersk Mobiliser, який притягне контейнеровоз до Галіфакса.

У контейнерах можуть міститися небезпечні вантажі, зокрема вибухові чи отруйні речовини, тож евакуація екіпажів кораблів, які їх перевозять, є звичною практикою у випадках великих пожеж.

Довжина Yantian Express становить 320 м, ширина — 42 м. Судно побудоване в 2002 році й плаває під прапором Німеччини.

Нагадаємо, у червні 2017 року біля берегів Японії есмінець ВМС США «Фіцджеральд» зіткнувся з філіппінським контейнеровозом.