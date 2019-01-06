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Ракурс
Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит ПЦУ Епифаний, фото — Твиттер П.Порошенко

Томос — наш! Вселенский патриарх вручил Епифанию грамоту о независимости Украинской церкви (ФОТО)

6 янв 2019, 10:34
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Вселенский патриарх Варфоломей вручил 6 января митрополиту Епифанию грамоту о независимости Украинской церкви.

Томос является грамотой, которая в оформлении повторяет исторические документы многовековой давности.

Томос об автокефалии Православной церкви Украины Вселенский патриарх Варфоломей подписал 5 января в своей резиденции.

С 7 января томос выставят в Софийском соборе в Киеве. Это произойдет после рождественской литургии, которую проведет митрополит Епифаний.

Во время церемонии передачи томоса и совместной литургии

Во время церемонии передачи томоса и совместной литургии, 6 января 2019 года, фото — Твиттер П.Порошенко

Кроме того, в субботу состоялась первая встреча Епифания с Варфоломеем.

Против независимости Украинской церкви выступает РПЦ.

Источник: Ракурс


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