Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит ПЦУ Епифаний, фото — Твиттер П.Порошенко

https://racurs.ua/n116512-tomos-nash-vselenskiy-patriarh-vruchil-epifaniu-gramotu-o-nezavisimosti-ukrainskoy-cerkvi-foto.html

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Вселенский патриарх Варфоломей вручил 6 января митрополиту Епифанию грамоту о независимости Украинской церкви.

Томос является грамотой, которая в оформлении повторяет исторические документы многовековой давности.

Томос об автокефалии Православной церкви Украины Вселенский патриарх Варфоломей подписал 5 января в своей резиденции.

С 7 января томос выставят в Софийском соборе в Киеве. Это произойдет после рождественской литургии, которую проведет митрополит Епифаний.

Кроме того, в субботу состоялась первая встреча Епифания с Варфоломеем.

Против независимости Украинской церкви выступает РПЦ.