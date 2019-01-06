Развод по СМС: в Саудовской Аравии начали бороться с тайным прекращением брака

В Саудовской Аравии продолжают предоставлять женщинам больше прав и свобод

https://racurs.ua/n116511-razvod-po-sms-v-saudovskoy-aravii-nachali-borotsya-s-taynym-prekrascheniem-braka.html

Racurs.ua

В Саудовской Аравии женщины с 6 января могут узнать о разводе с помощью СМС-сообщений.

Вступает в силу постановление, призванное положить конец практике тайных разводов, когда мужчины не сообщают женам о прекращении брака, сообщает BBC.

Начиная с 6 января, извещать женщин об изменении их брачного статуса будут суды. По словам юристов, это позволит женщинам соблюсти свои права при разводе, а также гарантирует, что доверенности, выданные во время брака, не будут использованы ненадлежащим образом.

Очень очень часто в Саудовской Аравии мужчины разводятся тайно — без уведомления о расторжении брака. Поэтому многие женщины подали апелляционные жалобы в суды из-за того, что они были разлучены без их ведома.

Новация призвана также обеспечить женщинам право на алименты.

Новый шаг является частью экономических и социальных реформ, которые продвигает скандальный принц Мухаммед бин Салман. Он уже разрешил женщинам посещать футбольные матчи и отменил запрет на право управлять автомобилем.

Впрочем, есть еще немало вещей, которые саудовские женщины не могут сделать без разрешения мужа, отца, брата или даже сына. Например, речь идет о подаче заявки на получение паспорта, путешествии за границу, бракосочетании, открытии банковского счета, начале определенных видов предпринимательства, а также проведении плановой хирургической операции.