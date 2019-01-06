Розлучення за СМС: у Саудівській Аравії почали боротися з таємним припиненням шлюбу

В Саудівській Аравії продовжують надавати жінкам більше прав і свобод

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Racurs.ua

У Саудівській Аравії жінки з 6 січня можуть дізнатися про розлучення за допомогою СМС-повідомлень.

Набирає чинності постанова, яка повинна покласти край практиці таємних розлучень, коли чоловіки не повідомляють дружинам про припинення шлюбу, повідомляє BBC.

Починаючи з 6 січня, сповіщати жінок про зміну їх шлюбного статусу будуть суди. За словами юристів, це дозволить жінкам дотримати свої права під час розлучення, а також гарантує, що довіреності, видані під час шлюбу, не будуть використані неналежним чином.

Дуже дуже часто в Саудівській Аравії чоловіки розлучаються таємно — не повідомляючи про розірвання шлюбу дружинам. Тому чимало жінок подали апеляційні скарги до судів через те, що вони були розлучені без їхнього відома.

Новація має на меті й забезпечити жінкам право на аліменти.

Новий крок є частиною економічних і соціальних реформ, які просуває скандальний принц Мухаммед бін Салман. Він вже дозволив жінкам відвідувати футбольні матчі і скасував заборону на право керувати автомобілем.

Утім, є ще чимало речей, які саудівські жінки не можуть зробити без дозволу чоловіка, батька, брата або навіть сина. Наприклад, йдеться про подачу заявки на отримання паспорта, подорож за кордон, одруження, відкриття банківського рахунку, початок певних видів підприємництва і навіть проведення планової хірургічної операції.