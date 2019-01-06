Маск оголосив терміни польоту Crew Dragon до МКС

Маск може перервати російську монополію на запуски пілотованих кораблів до МКС, фото — Твіттер І.Маска

https://racurs.ua/ua/n116510-mask-ogolosyv-terminy-polotu-crew-dragon-do-mks.html

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Перший політ пілотованого корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції (МКС) заплановано на лютий.

Щоправда, перший політ відбудеться без екіпажу, оголосив у Твіттер засновник компанії SpaceX Ілон Маск.

«Приблизно місяць залишився до першого випробувального орбітального польоту Crew Dragon», — написав Маск.

Раніше Маск планував перший політ з двома астронавтами на борту Crew Dragon здійснити у червні 2019 року.

Crew Dragon — пілотований корабель, розроблений SpaceX спеціально для доставки екіпажів на МКС.

Спочатку планувалося, що перший тестовий політ Crew Dragon до МКС відбудеться у грудні 2018 року, проте пізніше було оголошено про перенесення термінів.

Наразі єдиним засобом доставки екіпажів на Міжнародну космічну станцію є російські кораблі «Союз». SpaceX уже давно успішно запускає до МКС вантажні кораблі Dragon.

У грудні минулого року ракета-носій Falcon 9 із супутником системи глобального позиціонування третього покоління GPS III Військово-повітряних сил США стартувала на орбіту з космодрому на мисі Канаверал. Цей апарат став першим елементом планованого орбітального угруповання, що складатиметься із 32 супутників глобального позиціонування третього покоління.