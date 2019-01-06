Маск оголосив терміни польоту Crew Dragon до МКС

Маск оголосив терміни польоту Crew Dragon до МКСhttps://racurs.ua/ua/n116510-mask-ogolosyv-terminy-polotu-crew-dragon-do-mks.htmlRacurs.ua
Перший політ пілотованого корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції (МКС) заплановано на лютий.
Щоправда, перший політ відбудеться без екіпажу, оголосив у Твіттер засновник компанії SpaceX Ілон Маск.
«Приблизно місяць залишився до першого випробувального орбітального польоту Crew Dragon», — написав Маск.
Раніше Маск планував перший політ з двома астронавтами на борту Crew Dragon здійснити у червні 2019 року.
Crew Dragon — пілотований корабель, розроблений SpaceX спеціально для доставки екіпажів на МКС.
Спочатку планувалося, що перший тестовий політ Crew Dragon до МКС відбудеться у грудні 2018 року, проте пізніше було оголошено про перенесення термінів.
Наразі єдиним засобом доставки екіпажів на Міжнародну космічну станцію є російські кораблі «Союз». SpaceX уже давно успішно запускає до МКС вантажні кораблі Dragon.
У грудні минулого року ракета-носій Falcon 9 із супутником системи глобального позиціонування третього покоління GPS III Військово-повітряних сил США стартувала на орбіту з космодрому на мисі Канаверал. Цей апарат став першим елементом планованого орбітального угруповання, що складатиметься із 32 супутників глобального позиціонування третього покоління.