Маск объявил сроки полета Crew Dragon к МКС

Маск может прервать российскую монополию на запуски пилотируемых кораблей к МКС, фото — Твиттер И.Маска

https://racurs.ua/n116510-mask-obyavil-sroki-poleta-crew-dragon-k-mks.html

Racurs.ua

Первый полет пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) запланирован на февраль.

Первый полет пройдет пока без экипажа, объявил в Твиттер основатель компании SpaceX Илон Маск.

«Примерно месяц остался до первого испытательного орбитального полета Crew Dragon», — написал Маск.

Ранее Маск планировал первый полет с двумя астронавтами на борту Crew Dragon осуществить в июне 2019 года.

Crew Dragon — пилотируемый корабль, разработанный SpaceX специально для доставки экипажей на МКС.

Изначально планировалось, что первый тестовый полет Crew Dragon к МКС состоится в декабре 2018 года, однако позже было объявлено о переносе сроков.

Сейчас единственным средством доставки экипажей на МКС являются российские корабли «Союз». SpaceX уже давно успешно запускает к МКС грузовые корабли Dragon.

В декабре прошлого года ракета-носитель Falcon 9 со спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III Военно-воздушных сил США стартовала на орбиту с космодрома на мысе Канаверал. Этот аппарат стал первым элементом планируемой орбитальной группировки, состоящей из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения.