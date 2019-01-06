Взрыв гранаты в Мариуполе унес жизни двух человек

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Подъезд дома, в котором произошел взрыв, фото — mariupolnews.com.ua
Взрыв гранаты в Мариуполе унес жизни двух человекhttps://racurs.ua/n116509-vzryv-granaty-v-mariupole-unes-jizni-dvuh-chelovek.htmlRacurs.ua
В Мариуполе в многоквартирном жилом доме поздно вечером субботы, 5 января, прогремел взрыв.
Вызов в полицию поступил в 21.20, сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции.
«В жилой квартире прогремел взрыв. Число жертв уточняется», — говорится в сообщении.
На месте работала следственно-оперативная группа.
По словам очевидцев, инцидент произошел в квартире на третьем этаже в доме на проспекте Строителей.
Взорвалась граната. Стены внутри помещения посекло осколками. По предварительной информации местных СМИ, погибли два человека.
«Ракурс» сообщал, что 30 декабря в Харькове на улице Зеленодольской правоохранители обнаружили тело неизвестного мужчины со смертельным ранениями, которые он получил в результате взрыва ручной гранаты РГД-5.