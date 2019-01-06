Вибух гранати у Маріуполі забрав життя двох людей

Ракурсhttps://racurs.ua
Під'їзд будинку, у якому стався вибух, фото — mariupolnews.com.ua
Вибух гранати у Маріуполі забрав життя двох людейhttps://racurs.ua/ua/n116509-vybuh-granaty-u-mariupoli-zabrav-jyttya-dvoh-ludey.htmlRacurs.ua
У Маріуполі в багатоквартирному житловому будинку пізно увечері суботи, 5 січня, прогримів вибух.
Виклик в поліцію надійшов о 21.20, повідомили в прес-службі обласного управління Національної поліції.
«У житловій квартирі пролунав вибух. Кількість жертв уточнюється», — йдеться в повідомленні.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
За словами очевидців, інцидент трапився у квартирі на третьому поверсі в будинку на проспекті Будівельників.
Вибухнула граната. Стіни всередині приміщення посічені осколками. За попередньою інформацією місцевих ЗМІ, загинули дві людини.
«Ракурс» повідомляв, що 30 грудня у Харкові на вулиці Зеленодольській правоохоронці виявили тіло невідомого чоловіка зі смертельними пораненнями, які він дістав внаслідок вибуху ручної гранати РГД-5.