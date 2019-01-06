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Ракурс
Під'їзд будинку, у якому стався вибух, фото — mariupolnews.com.ua

Вибух гранати у Маріуполі забрав життя двох людей

6 січ 2019, 09:11
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У Маріуполі в багатоквартирному житловому будинку пізно увечері суботи, 5 січня, прогримів вибух.

Виклик в поліцію надійшов о 21.20, повідомили в прес-службі обласного управління Національної поліції.

«У житловій квартирі пролунав вибух. Кількість жертв уточнюється», — йдеться в повідомленні.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

За словами очевидців, інцидент трапився у квартирі на третьому поверсі в будинку на проспекті Будівельників.

Вибухнула граната. Стіни всередині приміщення посічені осколками. За попередньою інформацією місцевих ЗМІ, загинули дві людини.

«Ракурс» повідомляв, що 30 грудня у Харкові на вулиці Зеленодольській правоохоронці виявили тіло невідомого чоловіка зі смертельними пораненнями, які він дістав внаслідок вибуху ручної гранати РГД-5.

Джерело: Ракурс


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