Дороги замело: синоптики розповіли про найнебезпечніші шляхи в Україні (ФОТО)

Спецтехніка допомагає водіям вирватися зі снігового полону, фото — ДСНС

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Україну продовжує замітати снігом.

«Укравтодор» повідомив, що на ранок 6 січня у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях випало від 3 до 12 см снігу, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Полтавській та Черкаській областях місцями невеликий сніг з висотою снігового покриву від 1 до 10 см.

Крім того, територією Рівненської та Львівської областей випадав льодяний дощ при температурі повітря -5°С.

На перевальних ділянках доріг випадає сніг, висота покрову від 20 до 90 см. Дороги тут також засніжені.

Український Гідрометцентр попередив, що 6 січня температура повітря в нічний час на всій території коливатиметься від -2 до -15°С.

Стан покриття на автодорогах державного значення у західних, північних, центральних, Луганській та Донецькій областях місцями буде засніженим і тільки на півдні сухим.

В «Укравтодорі» розповіли про тимчасові ускладнення на автодорозі М-06 у районі Коростишева. Тут сталася ДТП.

Удень 6 січня майже на всій території країни очікується невеликий, вночі в Карпатах, а вдень у східних областях помірний сніг. Температура вдень -3−8°С.

Крім того, синоптики попередили, що 6 -7 січня внаслідок снігопадів та хуртовин у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, у горах Львівської області очікується сніголавинна небезпека третього рівня.