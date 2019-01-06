Вселенський патріарх Варфоломій та митрополит ПЦУ Епіфаній, фото - Твіттер П.Порошенка

https://racurs.ua/ua/n116512-tomos-nash-vselenskyy-patriarh-vruchyv-epifaniu-gramotu-pro-nezalejnist-ukrayinskoyi-cerkvy.html

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Вселенський патріарх Варфоломій вручив 6 січня митрополиту Епіфанію грамоту про незалежність Української церкви.

Томос є грамотою, яка в оформленні повторює історичні документи багатовікової давності.

Церемонія відбулася під час літургії у патріаршому храмі Святого Георгія. Богослужіння проводили спільно патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній. У храмі був присутній президент Петро Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій та члени української делегації.

Томос про автокефалію Православної церкви України Вселенський патріарх Варфоломій підписав 5 січня у своїй резиденції.

Із 7 січня томос виставлять у Софійському соборі в Києві. Це станеться після різдвяної літургії, яку проведе митрополит Епіфаній.

Крім того, у суботу відбулася перша зустріч Епіфанія з Варфоломієм.

Проти незалежності Української церкви виступає РПЦ.