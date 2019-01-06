Томос — наш! Вселенський патріарх вручив Епіфанію грамоту про незалежність Української церкви (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n116512-tomos-nash-vselenskyy-patriarh-vruchyv-epifaniu-gramotu-pro-nezalejnist-ukrayinskoyi-cerkvy.htmlRacurs.ua
Вселенський патріарх Варфоломій вручив 6 січня митрополиту Епіфанію грамоту про незалежність Української церкви.
Томос є грамотою, яка в оформленні повторює історичні документи багатовікової давності.
Церемонія відбулася під час літургії у патріаршому храмі Святого Георгія. Богослужіння проводили спільно патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній. У храмі був присутній президент Петро Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій та члени української делегації.
Томос про автокефалію Православної церкви України Вселенський патріарх Варфоломій підписав 5 січня у своїй резиденції.
Із 7 січня томос виставлять у Софійському соборі в Києві. Це станеться після різдвяної літургії, яку проведе митрополит Епіфаній.
Крім того, у суботу відбулася перша зустріч Епіфанія з Варфоломієм.
Проти незалежності Української церкви виступає РПЦ.