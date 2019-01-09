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Подписание томоса членами синода Вселенского патриархата, фото: facebook.com/FrSymeonides

Томос для Украины подписали все члены синода Вселенского патриархата (ФОТО)

9 янв 2019, 13:58
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Сегодня все члены синода Вселенского патриархата поставили свои подписи под томосом о предоставлении автокефалии украинской православной церкви.

Таким образом, под церковным документом уже есть все необходимые подписи, сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу Вселенского патриархата.

Ожидается, что в течение ближайших дней томос вернется в Украину.

Вселенский патриарх подписал документ 5 января, на следующий день его вручили руководителю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию. Вечером того же дня томос доставили в Украину и 7 января продемонстрировали на праздничной божественной литургии в Софийском соборе в Киеве.

Однако томос еще должны были подписать члены синода Константинопольского патриархата, заседание которого состоялось только сегодня, поэтому документ снова отправили в Стамбул.

Фото: facebook.com/FrSymeonides

Напомним, многолетний глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет вчера был удостоен звания Герой Украины за свой вклад в обретение украинской церковью независимости, пробуждение духовности народа и установление межконфессионального мира в нашей стране.


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