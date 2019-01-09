Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины (ИНФОГРАФИКА)

Экономика Украины будет расти медленнее, чем ожидалось, фото: Pexels

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Всемирный банк ухудшил прогноз относительно роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в этом году.

Ранее банк считал, что украинская экономика за год вырастет на 3,5%, теперь этот прогноз скорректирован до 2,9%. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на январский обзор Всемирного банка «Перспективы мировой экономики».

Что касается прогноза на следующие годы, то Всемирный банк теперь ожидает, что в 2020 году рост ВВП Украины составит 3,4%, в 2021-м — 3,8%.

Рост ВВП в 2018 году банк оценивает в 3,5%.

Всемирный банк также снизил прогнозы роста мировой экономики. По оценкам экспертов учреждения, в этом году мировой ВВП вырастет лишь на 2,9%, вместо ранее запланированных 3%. В отчете банка отмечают рост влияния неблагоприятных факторов. В частности, отмечается, что некоторые влиятельные страны начали ощущать серьезное давление со стороны финансовых рынков.

Ожидается, что в 2020—2021 годах темпы роста ВВП замедлятся до 2,8%.

Напомним, в октябре 2018 года в правительстве заявляли, что рост экономики Украины превышает плановые показатели и во втором квартале 2018 года составил 3,8% вместо запланированных 3%.