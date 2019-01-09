Світовий банк погіршив прогноз щодо зростання економіки України (ІНФОГРАФІКА)

Економіка України зростатиме повільніше, ніж очікувалося, фото: Pexels

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Світовий банк погіршив прогноз щодо зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в цьому році.

Раніше банк вважав, що українська економіка за рік зросте на 3,5%, тепер цей прогноз скориговано до 2,9%. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на січневий огляд Світового банку «Перспективи світової економіки».

Щодо прогнозу на наступні роки, то Світовий банк тепер очікує, що в 2020 році ріст ВВП України складе 3,4%, у 2021-му — 3,8%.

Ріст ВВП у 2018 році банк оцінює в 3,5%.

Світовий банк також знизив прогнози щодо зростання світової економіки. За оцінками експертів установи, у цьому році світовий ВВП зросте лише на 2,9%, замість раніше запланованих 3%. У звіті банку наголошують на зростанні впливу несприятливих факторів. Зокрема, зазначається, що деякі впливові країни почали відчувати серйозний тиск з боку фінансових ринків.

Очікується, що в 2020—2021 роках темпи зростання ВВП уповільняться до 2,8%.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року в уряді заявляли, що зростання економіки України перевищує планові показники й у другому кварталі 2018 року склало 3,8% замість запланованих 3%.