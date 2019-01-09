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Ракурс
Не витримала удару: шайба розкололася навпіл внаслідок кидка хокеїста. Фото: Коммерсант

Не витримала удару: шайба розкололася навпіл внаслідок кидка хокеїста (ВІДЕО)

9 січ 2019, 13:06
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Шайба розкололася навпіл внаслідок кидка американського хокеїста Лейна Заблоцьки під час матчу.

Під час матчу WHL між хокейними командами «Келоуна Рокитс» і «Прінс Джордж Кугарс» 20-річний хокеїст виконав сильний удар по шайбі, внаслідок якого вона розкололося навпіл, передає Newsru.co.il.

Після удару правого форварда команди «Келоуна Рокитс» шайба потрапила в борт і відскочила назад на лід, проте вже не ціла, а у виді двох шматків.

Зауважимо, що Заблоцьки, який зробив цей удар вважається одним з кращих гравців своєї хокейної команди. Він був названий кращим форвардом AMMHL сезону 2013−2014 років. Також Заблоцьки є найкращим бомбардиром цього сезону. Він забив 45 шайб в 37 іграх.

Як раніше повідомляв «Ракурс», до підсумкового ролику з подякою уболівальникам на Чемпіонаті світу з хокею організатори забули включити прапор Росії.


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