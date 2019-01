Не витримала удару: шайба розкололася навпіл внаслідок кидка хокеїста (ВІДЕО)

Шайба розкололася навпіл внаслідок кидка американського хокеїста Лейна Заблоцьки під час матчу.

Під час матчу WHL між хокейними командами «Келоуна Рокитс» і «Прінс Джордж Кугарс» 20-річний хокеїст виконав сильний удар по шайбі, внаслідок якого вона розкололося навпіл, передає Newsru.co.il.

Після удару правого форварда команди «Келоуна Рокитс» шайба потрапила в борт і відскочила назад на лід, проте вже не ціла, а у виді двох шматків.

Зауважимо, що Заблоцьки, який зробив цей удар вважається одним з кращих гравців своєї хокейної команди. Він був названий кращим форвардом AMMHL сезону 2013−2014 років. Також Заблоцьки є найкращим бомбардиром цього сезону. Він забив 45 шайб в 37 іграх.

Have you ever seen this before? Lane Zablocki’s (@lzabbs.39) one-timer hit the glass and broke into two on Saturday against the Cougars! ‍♂️ pic.twitter.com/hxf2AreWnd