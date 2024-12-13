Кабмін хотів відправити у закордонне відрядження голову АМКУ з підозрою у незаконному збагаченні

https://racurs.ua/ua/n202126-kabmin-hotiv-vidpravyty-u-zakordonne-vidryadjennya-golovu-amku-z-pidozrou-u-nezakonnomu-zbagachenni.html

Ракурс

Голова АМКУ Павло Кириленко хотів виїхати до Парижу на заходи Організації економічного співробітництва та розвитку, проте прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) йому відмовив.

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Те саме зробив і суд, стверджує журналіст Олег Новіков, який відстежує роботу антикорупційних органів.

Захист стверджував, що саме АМКУ зобов’язане представляти Україну в ОЕСР, а на Кириленка прийшле іменне запрошення. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль погодив йому відрядження (2−6 грудня).

Проте суддя ВАКС Леся Федорак відмовилася тимчасово скасувати обмеження. Вона вказана, що згідно закону про АМКУ заступники голови мають відповідати за міжнародні зв’язки, тобто участь Кириленка не обов’язкова, а іменне запрошення пов’язане з тим, що сама Україна раніше надавала список тих, хто буде від країни. До того ж, імовірно, сам Кириленко ініціював відрядження перед Шмигалем, бо інакше останній би його не розглядав.

Історія питання

Минулого тижня прокурори САП та детективи НАБУ завершили досудове розслідування у справі стосовно керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка. Тепер його підозрюють у брехні в декларації та незаконному збагаченні на понад 72 млн грн, а не 56 млн грн, як було раніше — Центр протидії корупції.

За даними слідства, з 2020 по 2023 роках Кириленко став власником 21 об'єкту нерухомості та люксового авто, записавши все на родичів своєї дружини.

Серед набутого майна:

сім квартир у Києві та Ужгороді загальною площею майже в 700 квадратів;

будинок на понад 220 квадратів та 2 земельні ділянки під Києвом;

два гаражних бокси;

шість машиномісць;

три нежитлових приміщення площею понад 190 квадратів;

автомобіль ВМW Х3.

Загальна вартість активів склала 72,8 млн грн, частина з них була придбана за ціною, значно нижчою за ринкову. При цьому законні доходи чиновника та його родини не дозволяли здійснити такі придбання.

Нагадаємо, Кириленко вніс заставу в 30 млн грн і вийшов на волю. За даними САП, Кириленко намагався спотворити докази та перешкоджав розслідуванню.

Зокрема, йдеться про листування, яке знайшли на телефоні повʼязаної з Олегом Татаровим екссудді Печерського суду Бортницької, в якій містились рекомендації як почистити дані в телефонах.