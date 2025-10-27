До суду спрямували справу щодо очільника Антимонопольного комітету, фото: «Главком»

До суду спрямовано обвинувальний акт за обвинуваченням керівника Антимонопольного комітету України та його близької особи в недекларуванні майна й пособництві в незаконному збагаченні відповідно.

Про це сьогодні, 27 жовтня, повідомила прес-служба САП.

У межах досудового розслідування встановлено, що в декларації за 2024 рік посадовець не вказав дані про 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль, набуття яких йому інкримінується в іншому кримінальному провадженні — за фактом незаконного збагачення, — розповіли у САП.

Зазначається, що дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 366−2 Кримінального кодексу.

Крім того, члена сім’ї чиновника звинувачують у пособництві в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ст. 368−5 Кримінального кодексу.

У САП нагадують, що у серпні 2024 року Голові АМКУ було повідомлено про підозру в незаконному збагаченні на 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. Відповідне кримінальне провадження було розпочате після оприлюднення журналістського розслідування «Радіо Свобода». 7 липня 2025 року обвинувальний акт у цій справі направлено до ВАКС для розгляду по суті.

У березні 2024 року журналісти-розслідувачі проекту «Схеми» «Радіо Свобода» повідомили, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника АМКУ Павла Кириленка у період 2020−2023 років придбала нерухомість і автомобілі загальною вартістю понад 70 млн грн.

У серпні 2024 року Кириленко отримав підозру у незаконному збагаченні на 56 млн грн.

5 червня цього року Кириленку повідомили про нову підозру у недекларуванні майна — за інформацією слідства, посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини. Також було повідомлено про підозру його дружині — у пособництві в незаконному збагаченні.

6 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині Кириленка у вигляді застави в розмірі 9 млн грн.

У серпні судді ВАКС відмовилися відсторонити Кириленка від посади.