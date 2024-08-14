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Ракурс
Довірений член команди Зеленського, голова АМКУ Кириленко отримав підозру в незаконному збагаченні

Довірений член команди Зеленського, голова АМКУ Кириленко отримав підозру в незаконному збагаченні

14 сер 2024, 13:28
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Довірений член команди Зеленського, голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко отримав від НАБУ та САП підозру в незаконному збагаченні на 56 млн грн.


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Антикорупційні органи взялися за Кириленка одразу після виходу розслідування «Схем» про те, що його родина за роки війни обросла рухомим та нерухомим майном на десятки мільйонів гривень — що не співставно з офіційними доходами державного чиновника та членів його сімʼї.

Журналісти «Схем» виявили, що родина посадовця у період 2020−2023 років придбала автівки і низку нерухомості у Києві й області, а також в Ужгороді, при тому що ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження наступного дня після виходу матеріалу.

За даними слідства, у 2020−2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

На сайту НАБУ прізвище підозрюваного не вказується, а йдеться про:

  • сім квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

  • будинок під Києвом площею понад 220 кв. м;

  • два гаражних бокси;

  • шість паркомісць;

  • три нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

  • автомобіль ВМW Х3.

Джерело: Ракурс


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