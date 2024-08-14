Доверенный член команды Зеленского, глава АМКУ Кириленко получил подозрение в незаконном обогащении

https://racurs.ua/n198289-doverennyy-chlen-komandy-zelenskogo-glava-amku-kirilenko-poluchil-podozrenie-v-nezakonnom.html

Ракурс

Довірений член команди Зеленського, голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко отримав від НАБУ та САП підозру в незаконному збагаченні на 56 млн грн.

.

Антикорупційні органи взялися за Кириленка одразу після виходу розслідування «Схем» про те, що його родина за роки війни обросла рухомим та нерухомим майном на десятки мільйонів гривень — що не співставно з офіційними доходами державного чиновника та членів його сімʼї.

Журналісти «Схем» виявили, що родина посадовця у період 2020−2023 років придбала автівки і низку нерухомості у Києві й області, а також в Ужгороді, при тому що ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження наступного дня після виходу матеріалу.

За даними слідства, у 2020−2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

На сайту НАБУ прізвище підозрюваного не вказується, а йдеться про: