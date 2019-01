Не выдержала удара: шайба раскололась пополам в результате броска хоккеиста (ВИДЕО)

Шайба раскололась о борт после удара американского хоккеиста Лейна Заблоцки во время матча.

В ходе игры WHL между хоккейными командами «Келоуна Рокитс» и «Принс Джордж Кугарс» 20-летний хоккеист исполнил сильный удар по шайбе, в результате которого она раскололось пополам, передает Newsru.co.il.

После удара правого форварда команды «Келоуна Рокитс» шайба попала в борт и отскочила обратно на лед, однако уже не целая, а в виде двух кусков.

Отметим, что Заблоцки, совершивший этот удар считается одним из лучших игроков своей хоккейной команды. Он был назван лучшим форвардом AMMHL сезона 2013−2014 годов. Также Заблоцки является лучшим бомбардиром этого сезона. Он забил 45 шайб в 37 играх.

Have you ever seen this before? Lane Zablocki’s (@lzabbs.39) one-timer hit the glass and broke into two on Saturday against the Cougars! ��️‍♂️ pic.twitter.com/hxf2AreWnd