Флаг России «потеряли» на Чемпионате мира по хоккею (ВИДЕО)

Россияне получают приз за третье место на молодежном Чемпионате мира, фото — Твиттер

https://racurs.ua/n116515-flag-rossii-poteryali-na-chempionate-mira-po-hokkeu-video.html

Racurs.ua

Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею не включили российский флаг в итоговый ролик с благодарственным обращением к болельщикам.

Видео появилось в Твиттере чемпионата.

В 20-секундном ролике показали девять флагов стран-участниц, но на молодежное первенство мира в Ванкувер прибыли десять сборных. Флаги всех государств в ролике присутствуют, кроме символа РФ.

«Болельщики, вы снова сделали это. Спасибо жителям Ванкувера, Виктории, всем канадцам и болельщикам со всего мира за то, что вы вписали чемпионат мира 2019 году в историю», — говорится в подписи к видео.

Турнир проходил в Канаде. Сборная России завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место швейцарцев со счетом 5:2.

Чемпионами мира стали хоккеисты сборной Финляндии, которые в финале одержали победу над американцами (3:2).

Напомним, что в декабре курьезный случай произошел перед матчем сборных Норвегии и Беларуси. Норвежцы вместо гимна Беларуси ошибочно включили известную песню группы «Песняры» «Косил Ясь конюшину».