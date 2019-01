Флаг России «потеряли» на Чемпионате мира по хоккею (ВИДЕО)

Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею не включили российский флаг в итоговый ролик с благодарственным обращением к болельщикам.

Видео появилось в Твиттере чемпионата.

В 20-секундном ролике показали девять флагов стран-участниц, но на молодежное первенство мира в Ванкувер прибыли десять сборных. Флаги всех государств в ролике присутствуют, кроме символа РФ.

Турнир проходил в Канаде. Сборная России завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место швейцарцев со счетом 5:2.

Чемпионами мира стали хоккеисты сборной Финляндии, которые в финале одержали победу над американцами (3:2).

Напомним, что в декабре курьезный случай произошел перед матчем сборных Норвегии и Беларуси. Норвежцы вместо гимна Беларуси ошибочно включили известную песню группы «Песняры» «Косил Ясь конюшину».

Fans, you’ve done it again! THANK YOU to the people of Vancouver and Victoria, Canadians across the country and supporters around the world for making the 2019 #WorldJuniors one for the history books! #REPRESENTpic.twitter.com/TDws7Q5ZwJ

— #WorldJuniors (@HC_WJC) 6 січня 2019 р.