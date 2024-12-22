Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Усик после победы над Фюри поднял на ринге оригинальную саблю гетмана Мазепы

Усик после победы над Фюри поднял на ринге оригинальную саблю гетмана Мазепы

22 дек 2024, 08:09
999

Олександр Усик після історичної перемоги проти Тайсона Ф’юрі підняв на ринзі шаблю гетьмана Івана Мазепи.


.

Про це повідомляє Ukraine WOW.

Унікальну шаблю XVII століття доставили до Саудівської Аравії під суворим контролем музейних фахівців. Це було перше в історії боксу експонування такого артефакту прямо на ринзі.

Шабля XVII століття прилетіла в Ріяд з України, де зберігається у Чернігівському історичному музеї.

Усик у ніч на 22 грудня вдруге переміг Тайсона Ф’юрі рішення суддів та захистив звання об'єднаного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Судді віддали перевагу Усику одностайним рішенням -усі три 116:112.Перші слова Олександра Усика після перемоги над Тайсоном Ф’юрі:

Я переміг. Сьогодні важливий день для мене — мої сини перемогли також у своїх поєдинках у дзюдо. Вони сказали мені: «Тату, ти наступний». Я відповів їм: «Гаразд», — сказав Усик.

Боксер з українського Сімферополя присвятив другу перемогу над Тайсоном Ф’юрі своїй матері:

Хочу присвятити цю перемогу своїй матусі, яка багато років за мене переживаю і нервує. І всім матерям України, — сказав Усик.

Першу перемогу над Ф’юрі він присвятив своєму батькові.

Після перемоги до сика піднявся на ринг Даніель Дюбуа — чемпіон світу за версією IBF. Він кинув виклик українцеві. Усик сказав, що він готовий битися наступним проти Дюбуа. У разі цього бою — на кону знову стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров