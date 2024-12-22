Усик після пермоги над Фюрі підняв на ринзі оригінальну шаблю гетьмана Мазепи

https://racurs.ua/ua/n202395-usyk-pislya-permogy-nad-furi-pidnyav-na-rynzi-oryginalnu-shablu-getmana-mazepy.html

Ракурс

Олександр Усик після історичної перемоги проти Тайсона Ф’юрі підняв на ринзі шаблю гетьмана Івана Мазепи.

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Про це повідомляє Ukraine WOW.

Унікальну шаблю XVII століття доставили до Саудівської Аравії під суворим контролем музейних фахівців. Це було перше в історії боксу експонування такого артефакту прямо на ринзі.

Усик у ніч на 22 грудня вдруге переміг Тайсона Ф’юрі рішення суддів та захистив звання об'єднаного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Судді віддали перевагу Усику одностайним рішенням -усі три 116:112.Перші слова Олександра Усика після перемоги над Тайсоном Ф’юрі: Я переміг. Сьогодні важливий день для мене — мої сини перемогли також у своїх поєдинках у дзюдо. Вони сказали мені: «Тату, ти наступний». Я відповів їм: «Гаразд», — сказав Усик. Боксер з українського Сімферополя присвятив другу перемогу над Тайсоном Ф’юрі своїй матері: Хочу присвятити цю перемогу своїй матусі, яка багато років за мене переживаю і нервує. І всім матерям України, — сказав Усик. Першу перемогу над Ф’юрі він присвятив своєму батькові.

Після перемоги до сика піднявся на ринг Даніель Дюбуа — чемпіон світу за версією IBF. Він кинув виклик українцеві. Усик сказав, що він готовий битися наступним проти Дюбуа. У разі цього бою — на кону знову стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.