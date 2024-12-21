Победитель реванша Усик — Фьюри получит специальный пояс – где смотреть бой

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Ракурс

У ніч на 22 грудня відбудеться поєдинок-реванш між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф’юрі.

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Спортивні оглядачі називають бій «легендарним», «історичним» і навіть «боєм тисячоліття». Президент України Володимир Зеленський по відеозв’язку побажав Усику перемоги.

Поєдинок відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. У травні цього року Усик переміг Ф’юрі розділеним рішенням суддів. Ця перемога принесла 37-річному боксеру з Криму звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Хоча багато аналітиків вважають Олександра Усика фаворитом поєдинку, Тайсон Ф’юрі намагається тримати інтригу, стверджуючи, що впевнений у своїй перемозі.

У травні Усик став першим в історії боксу абсолютним чемпіоном важкої ваги. Чи вдасться йому це вдруге — питання, яке турбує усіх фанатів боксу.

Переможець реваншу Усик — Ф’юрі отримає спеціальний «ювілейний» пояс від WBC.

Відзнаку буде присвячено 50-річчю класичного поєдинку в надважкій вазі між Джорджем Форманом та Мухаммедом Алі, який отримав назву «Гул у джунглях»: у жовтні 1974 року Алі завдав тодішньому чемпіону першої поразки, ставши володарем поясів WBA та WBC.

Українські вболівальники зможуть подивитись поєдинок о 00.00 через платформу Megogo. Це стане зручним способом побачити бій безпосередньо вдома. Трансляція матчу буде доступна для підписників пакетів «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» і «MEGOPACK XL» на каналі MEGOGO Гонг у розділі «Єдиноборства», а також через попап-канал на платформі.

У світі трансляцію поєдинку забезпечить глобальна спортивна платформа DAZN, що дозволяє глядачам з різних країн стежити за подією.