Усик против Фьюри: британец заявил о рождественском подарке судей украинцу

https://racurs.ua/n202401-usik-protiv-furi-britanec-zayavil-o-rojdestvenskom-podarke-sudey-ukraincu.html

Ракурс

Тайсон Ф’юрі, британський боксер, заявив про «різдвяний подарунок» Олександру Усику від суддів після поразки у реванші в Ер-Ріяді.

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Усик переміг Ф’юрі одностайним рішенням суддів: всі три віддали перевагу українцеві з однаковим рахунком 116−112. Британський боксер після бою висловив невдоволення такими оцінками, назвавши їх «подарунком» для українця.

Судді зробили [Усику] різдвяний подарунок. Я відчуваю, що виграв обидва бої. Знаю, що мав нокаутувати його, але це бокс, таке трапляється. У мене немає сумнівів, що я виграв цей бій, — сказав Ф’юрі на пресконференції після бою.

Бій Усик — Ф’юрі 2 завершився одностайним рішенням суддів після дванадцяти раундів боксу. Поєдинок пройшов повну дистанцію, а його можна розділити на кілька частин: на старті бою переважав британець, однак ближче до другої під контроль його взяв Усик.

Тайсон додав, що прийняв поразку, хоч, на його думку, з ним обійшлися несправедливо.

Я не буду плакати щодо поразки, адже бій вже завершився. Я займався боксом усе своє життя, але завжди відчуваю, що зі мною обійшлися трохи жорстко, навіть не трохи, — розповів британець.

У 38 поєдинках поразка від Усика в реванші — лише друга для Ф’юрі в кар'єрі. Також британець поступався Олександру в травні, коли українець перемагав роздільним рішення суддів.