Прапор Росії «загубили» на Чемпіонаті світу з хокею (ВІДЕО)

Росіяни отримують приз за третє місце на молодіжному Чемпіонаті світу, фото — Твіттер

https://racurs.ua/ua/n116515-prapor-rosiyi-zagubyly-na-chempionati-svitu-z-hokeu-video.html

Racurs.ua

Організатори молодіжного чемпіонату світу з хокею не включили російський прапор в підсумковий ролик з подячним зверненням до уболівальників.

Відео з’явилося у Твіттер чемпіонату.

У 20-секундному ролику показали дев’ять прапорів країн-учасниць, але на молодіжну першість світу прибули десять збірних. Прапори усіх держав у ролику є, окрім символу РФ.

«Уболівальники, ви знову зробили це. Спасибі жителям Ванкувера, Вікторії, всім канадцям і вболівальникам з усього світу за те, що ви вписали чемпіонат світу 2019 року в історію», — йдеться у підписі до відео.

Турнір відбувався у Канаді. Збірна Росії завоювала бронзові медалі, обігравши в матчі за третє місце швейцарців з рахунком 5:2.

Чемпіонами світу стали хокеїсти збірної Фінляндії, які у фіналі здобули перемогу над американцями (3:2).

Нагадаємо, що у грудні курйозний випадок стався перед матчем збірних Норвегії та Білорусі. Норвежці замість гімну Білорусі помилково включили відому пісню групи «Пісняри» «Косив Ясь конюшину».