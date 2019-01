Прапор Росії «загубили» на Чемпіонаті світу з хокею (ВІДЕО)

Організатори молодіжного чемпіонату світу з хокею не включили російський прапор в підсумковий ролик з подячним зверненням до уболівальників.

Відео з’явилося у Твіттер чемпіонату.

У 20-секундному ролику показали дев’ять прапорів країн-учасниць, але на молодіжну першість світу прибули десять збірних. Прапори усіх держав у ролику є, окрім символу РФ.

Турнір відбувався у Канаді. Збірна Росії завоювала бронзові медалі, обігравши в матчі за третє місце швейцарців з рахунком 5:2.

Чемпіонами світу стали хокеїсти збірної Фінляндії, які у фіналі здобули перемогу над американцями (3:2).

Нагадаємо, що у грудні курйозний випадок стався перед матчем збірних Норвегії та Білорусі. Норвежці замість гімну Білорусі помилково включили відому пісню групи «Пісняри» «Косив Ясь конюшину».

Fans, you’ve done it again! THANK YOU to the people of Vancouver and Victoria, Canadians across the country and supporters around the world for making the 2019 #WorldJuniors one for the history books! #REPRESENTpic.twitter.com/TDws7Q5ZwJ

— #WorldJuniors (@HC_WJC) 6 січня 2019 р.