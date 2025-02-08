Make Plastic Great Again? Дональд Трамп вирішив скасувати паперові соломинки для пиття

https://racurs.ua/ua/n203894-make-plastic-great-again-tramp-vyrishyv-skasuvaty-paperovi-solomynky-dlya-pyttya.html

Ракурс

Дональд Трамп вирішив скасувати паперові соломинки для пиття у США.

У своїй соціальній мережі Truth Social, а потім і в X, президент США оголосив:

Наступного тижня я підпишу указ, який покладе край безглуздому впровадженню Байденом паперових соломинок, які не працюють. НАЗАД ДО ПЛАСТИКУ!

Тим самим буде скасовано рішення Джо Байдена відмовитися від пластикового посуду в державних установах до 2035 року. Пост Трампа тут же отримав похвалу від Ілона Маска:

Найвеличніший президент в історії!

Проблема соломинок турбувала Трампа ще кілька років тому. Під час передвиборчої кампанії 2020 року він критикував демократів:

Вони хочуть заборонити соломинки для пиття. Хто-небудь пробував ці паперові соломинки? Вони не дуже добре працюють. Вони розпадаються, щойно ви п'єте через них, а якщо у вас така гарна краватка, як ця, у вас немає іншого вибору.

У той час передвиборчий штаб Трампа продавав спеціально виготовлені пластикові соломинки з написом «Ліберальні паперові соломинки не працюють».

У ЄС одноразові пластикові вироби, як-от соломинки для пиття, заборонені з 2021 року.