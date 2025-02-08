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Make Plastic Great Again? Дональд Трамп решил отменить бумажные соломинки для питья
Make Plastic Great Again — Трамп решил отменить бумажные соломинки для питьяhttps://racurs.ua/n203894-make-plastic-great-again-tramp-reshil-otmenit-bumajnye-solominki-dlya-pitya.htmlРакурс
Дональд Трамп вирішив скасувати паперові соломинки для пиття у США.
У своїй соціальній мережі Truth Social, а потім і в X, президент США оголосив:
Наступного тижня я підпишу указ, який покладе край безглуздому впровадженню Байденом паперових соломинок, які не працюють. НАЗАД ДО ПЛАСТИКУ!
Тим самим буде скасовано рішення Джо Байдена відмовитися від пластикового посуду в державних установах до 2035 року. Пост Трампа тут же отримав похвалу від Ілона Маска:
Найвеличніший президент в історії!
Проблема соломинок турбувала Трампа ще кілька років тому. Під час передвиборчої кампанії 2020 року він критикував демократів:
Вони хочуть заборонити соломинки для пиття. Хто-небудь пробував ці паперові соломинки? Вони не дуже добре працюють. Вони розпадаються, щойно ви п'єте через них, а якщо у вас така гарна краватка, як ця, у вас немає іншого вибору.
У той час передвиборчий штаб Трампа продавав спеціально виготовлені пластикові соломинки з написом «Ліберальні паперові соломинки не працюють».
У ЄС одноразові пластикові вироби, як-от соломинки для пиття, заборонені з 2021 року.