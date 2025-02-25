Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину

https://racurs.ua/ua/3113-gra-v-naperstky-u-vaks-yak-inkryminuvaty-diyannya-vyznane-takym-scho-ne-mistyt-skladu-zlochynu.html

Ракурс

Вирвавшись на нічим і ніким не обмежуваний творчий простір, антикорупційні органи відкатують у Вищому антикорупційному суді неймовірні схеми притягнення до відповідальності кого заманеться, і маніпулюють документами на заздрість досвідченим наперсточникам.

В рамках висвітлення справи агрофірми «Квіти України» «Ракурс» розповідав про цікаве її «відгалуження», яке може мати найтяжчі наслідки для бізнесу, створивши прецедент свавільного притягнення до кримінальної відповідальності без жодних доказів протиправної діяльності.

Ідеться про формування в рамках цієї справи дивовижної практики притягнення до відповідальності юридичних осіб, яка полягає в тому, що в будь-який обвинувальний акт можна буде внести будь-яку юрособу, «пристібнувши» її до справи виключно на підставі родинних зв’язків з обвинуваченим. Саме собою якийсь сюрреалізм, але в цьому випадку йдеться навіть не про перший чи другий ступінь спорідненості!

Підозрювана… без підозри

«Ракурс» докладно описав, як у ВАКС цілком серйозно розглядається «склад злочину» пані Панасюк, керівника та власника юридичної особи ТОВ «Сітігазсервіс», з незаперечних «доказів» проти якої є лише один – вона є племінницею обвинуваченого у справі. І – жодного реального аргументу на користь причетності до протиправної діяльності. Але наразі вона – підозрювана у вчиненні тяжкого злочину без повідомлення їй підозри!

Скажете, не може бути? Цілком може! Адже саме такою вона значиться не лише у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, але й у реєстрі МВС стосовно притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості.

Але про те, що вона підозрюваною, ба більше – що вже навіть обвинувальний акт стосовно неї направлено до суду, пані Панасюк дізналась випадково. Коли звернулась до поліції за відповідною довідкою, необхідною для її участі як підприємця у процедурі публічної закупівлі.

Тобто нині у ВАКС обвинувачення протоптує криву стежину, яка в разі успіху перетвориться на широкий шлях для правоохоронців, готових притягувати до відповідальності, кого лишень заманеться, на підставі рідства.

Але така, видно, вже планида у тієї цікавої справи, що вирішили антикорупціонери відкатати на ній же в суді ще кілька своїх новітніх ноу-хау.

Не повідомивши С. Панасюк про початок досудового розслідування, не визначивши під час досудового слідства її правовий статус як представника юридичної особи, не надавши відповідного статусу її адвокату, обвинувачення взагалі не визначило їх як представників юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження.

В підсумку особа, щодо якої сторона обвинувачення хоче застосувати заходи кримінально-правового характеру, є неналежною.

Панасюк призначили обвинуваченою, грубо порушивши закон. Про це захист заявив у суді, надавши довідку МВС, згідно з якою вона є особою, якій НАБУ ще у листопаді 2023 року повідомило про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК. Про що сама «підозрювана» не знала ні сном, ні духом.

Довідка була долучена до клопотання про відвід прокурорки… Але суддя ВАКС Віра Михайленко обмежилась лише ознайомленням із нею.

Як результат: прокурорку суд не відвів і вона продовжила підтримувати обвинувачення у цій справі, а от правовий статус Панасюк погіршився – із «підозрюваної» вона перетворилась на «обвинувачену». Бо згідно з новою довідкою МВС справу стосовно неї з обвинувальним актом, виявляється, направлено до суду.

І ходить людина на судові засідання, не розуміючи, у якому статусі вона перебуває ,– просто представника юридичної особи, чи підозрюваної/обвинуваченої.



Відтак, не знає, чим для неї завершиться цей суд – вжиттям заходів до юридичної особи, яку вона представляє, чи її ув’язненням від 5 до 10 років (саме стільки передбачає санкція статті КК, за якою вона у реєстрах значиться «підозрюваною» та «обвинуваченою»).

І за таких обставин ми без упину говоримо про правову державу та верховенство права!

Кримінал… без криміналу

Але і це ще далеко не вся навколоюридична творчість антикорупціонерів.

Захист почав наполягати, що є нові підстави щонайменше для відводу прокурора Є. Дроботової. І з цим важко не погодитися.

25 серпня 2023 року прокурорка подала на ім’я заступника генпрокурора – керівника САП О. Клименка рапорт, у якому повідомила начальника, що здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 52023000000000358. І що встановлено фактичні обставини, які свідчать про вчинення іншого кримінального правопорушення. А саме висловлення Сергієм Копистирою пропозиції надати віце-прем'єр міністру Кубракову неправомірної вигоди за виділення трьох земельних ділянок, а також переведення за кошти Держбюджету ліній електропередач до вказаних ділянок.

Підсумувала прокурорка свій рапорт так: «З огляду на викладене, вважаю за доцільне внести відомості до ЄРДР за наведеним мною фактом».

Клименко цю челобитну резюмував стисло: «Дроботова Є.В. До ЄРДР». Саме так «процесуально незалежна» прокурорка і зробила.

Внесення вказаних відомостей до ЄРДР, на переконання захисту, відбулося з грубим порушенням встановленого законом порядку, ігноруванням основних засад кримінального провадження, процесуального статусу прокурора тощо. Адже прокурор не має питати у когось згоди чи дозволу на внесення відомостей до ЄРДР. Згідно з КПК він зобов’язаний самостійно зробити це при виявленні обставин, що можуть свідчити про вчинення злочину. В іншому випадку він не лише за власною ініціативою ставить себе у залежність від начальника, як це зробила прокурор Дроботова, але й порушує визначений законом порядок початку досудового розслідування.

Не провівши жодної слідчої дії у кримінальному провадженні № 420230000000001418, прокурор САП Дроботова винесла постанову про об’єднання матеріалів досудових розслідувань одне провадження під номером 52023000000000358, а також доручила досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420230000000001418 від 25.08.2023 детективам НАБУ.

За три дні потому прокурорка направила матеріали старшому детективу НАБУ Р. Догойді для здійснення досудового розслідування.

Провівши розслідування, Догойда 11 квітня 2024 року виніс постанову про закриття кримінального провадження, якою постановив кримінальне провадження за матеріалами досудового розслідування, внесеними до ЄРДР за № 52023000000000358 в частині вчинення кримінального правопорушення, яке стосується факту висловлення, з точки зору слідства, «фактичним бенефіціарним власником/контролером групи компаній «КСМ–ГРУП» Сергієм Копистирою пропозиції надати віце-прем'єр міністру з відновлення України – міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України неправомірної вигоди за виділення трьох земельних ділянок, а також переведення за кошти Держбюджету ліній електропередач до вказаних ділянок, закрити за відсутністю складу кримінального правопорушення в діях Сергія Копистири.

Р. Догойда також постановив відомості про прийняте рішення внести до ЄРДР, а копію цієї постанови направити прокурору.

Таким чином, у встановленому законом порядку підозрюваний Копистира був визнаний невинуватим у вчиненні вказаного діяння, а досудове розслідування за цим фактом мало бути припиненим і, ясна річ, обвинувачення у цій частині не могло бути направлено до суду – адже склад злочину відсутній.

Вже наступного дня після закриття Догойдою кримінального провадження у вказаній частині (12 квітня 2024 року) підозрюваним у кримінальному провадженні № 52023000000000358 та їхнім захисникам було повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до його матеріалів.

13 вересня 2024 року прокурор САП Дроботова передала до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні за власним підписом і підписом детектива НАБУ Догойди.

В цьому документі Догойда і Дроботова, ви не повірите, – інкримінували обвинуваченим вчинення діяння, вже визнане таким, що не містить складу злочину. І це юридично констатував Догойда своєю постановою від 11 квітня 2024 року, закривши кримінальне провадження у цій частині за відсутністю складу злочину!

Таким чином винахідливі антикорупціонери штучно збільшили трьом обвинуваченим у справі обсяг обвинувачення та створили передумови для безпідставного притягнення їх до кримінальної відповідальності за діяння, яке не містить складу кримінального правопорушення!

Саме таке обвинувачення Копистирі, Сушон і Татаренку використовувалось згодом для обґрунтування клопотань щодо продовження строку дії покладених на підозрюваних/обвинувачених обов’язків, пов’язаних з істотним обмеженням їхніх прав та свобод. Штучно збільшений обсяг обвинувачення також впливав на застосування до них запобіжних заходів.

Нині логічна, послідовна, самостійна і неупереджена прокурор САП Є. Дроботова підтримує у Вищому антикорупційному суді державне обвинувачення у справі… І цьому ніяк не заважає очевидна навіть для стороннього спостерігача наявність підстав не просто для її відводу, а певне, для набагато більш жорсткої правової реакції.

Тому що прокурору САП вносити в обвинувальний акт обставини, не встановлені в ході досудового розслідування (більше того – визнані такими, що не містять складу злочину), безпідставно висувати обвинувачення у вчиненні злочину, тулити неправдиві відомості до офіційного документа та притягувати завідомо невинних до кримінальної відповідальності – можна.

Підготувала Людмила ЗАГЛАДА





