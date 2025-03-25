Трамп поддержал Волца после того, как он ошибочно добавил журналиста в тайный чат

https://racurs.ua/n205075-tramp-podderjal-volca-posle-togo-kak-on-oshibochno-dobavil-jurnalista-v-taynyy-chat.html

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Дональд Трамп підтримав радника з національної безпеки Майка Волца після того, як він помилково додав журналіста до таємного групового чату.

Волц засвоїв урок, і він хороша людина, — сказав Трамп у вівторок у телефонному інтерв’ю NBC News.

Він також заявив, що присутність журналіста в чаті не вплинула на військову операцію в Ємені.

Трамп сказав, що ця ситуація — «єдиний збій за два місяці, і вона несерйозна». Зі слів президента США, що присутність Ґолдберга в чаті «зовсім не вплинула» на військову операцію.

На питання, як саме журналіст опинився в чаті, Трамп відповів:

Це був контакт одного з людей Майка. У співробітника був його номер.

Посадовці Білого дому тим часом заперечують, що у чаті обговорювали військові плани. Зокрема, про це заявили Піт Гегсет та прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт. Водночас Білий дім розслідує, як номер Ґолдберга випадково опинився в груповому чаті.

Нагадаємо, адміністрація Трампа випадково додала редактора The Atlantic до групи в Signal. Міністр оборони Піт Хегсет надіслав йому деталі ударів США по Ємену, зокрема «точну інформацію про пакети зброї, цілі та час» за кілька годин до атаки.