Маск расследует инцидент с секретным чатом Signal, куда случайно добавили журналиста

Маск расследует инцидент с секретным чатом Signal, куда случайно добавили журналистаhttps://racurs.ua/n205094-mask-rassleduet-incident-s-sekretnym-chatom-signal-kuda-sluchayno-dobavili-jurnalista.htmlРакурс
Ілон Маск розслідує інцидент із секретним чатом Signal, куди випадково додали журналіста.
Це мільярдеру, який очолює Департамент ефективності уряду США (DOGE), доручив Білий дім. Хочуть зрозуміти, як головний редактор The Atlantic опинився в чаті Signal з високопосадовцями, де обговорювали плани ударів по єменських хуситах.
На тлі інциденту неурядова організація American Oversight подала позов проти п’яти високопосадовців адміністрації Дональда Трампа. Там стверджують, що використання Signal без відповідного дозволу порушує федеральний закон про збереження державних записів.
Опитування YouGov, яке провели наступного дня після публікації цієї інформації, показало: 48% американців вважають, що цей витік інформації порушив закон. Водночас керівники розвідки адміністрації США стверджують, що не передавали жодних секретних матеріалів у чаті.
Радник Трампа з нацбезпеки взяв на себе відповідальність за інцидент із чатом в Signal, в якому обговорювали атаки по Ємену і куди випадково додали журналіста.
Я беру на себе повну відповідальність. Я створив групу. Це соромно. Ми докопаємося до суті, — сказав Майк Волтц.
Він додав, що не мав контактів головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга, якого додали в чат, і зауважив, що той нібито має жахливу репутацію.
Я не прихильник теорій змов, але серед усіх людей чомусь цей чоловік, який брехав про президента, брехав сім’ям загиблих воїнів, брехав їхнім адвокатам, відвідував РФ з фальшивими історіями, йшов на всілякі заходи, аби брехати й очорняти президента Сполучених Штатів, потрапляє до контактів когось, а потім потрапляє в цю групу, — заявив Волтц.
Головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг розповів, що користувач із ніком Майк Волтц — так звуть радника Трампа з нацбезпеки — випадково додав його в закритий чат у месенджері Signal. Там високопосадовці обговорювали авіаудари по позиціях єменських хуситів.