Маск розслідує інцидент із секретним чатом Signal, куди випадково додали журналіста.

https://racurs.ua/ua/n205094-ilon-mask-rozsliduie-incydent-iz-sekretnym-chatom-signal-kudy-vypadkovo-dodaly-jurnalista.html

Ракурс

Ілон Маск розслідує інцидент із секретним чатом Signal, куди випадково додали журналіста.

Це мільярдеру, який очолює Департамент ефективності уряду США (DOGE), доручив Білий дім. Хочуть зрозуміти, як головний редактор The Atlantic опинився в чаті Signal з високопосадовцями, де обговорювали плани ударів по єменських хуситах.

На тлі інциденту неурядова організація American Oversight подала позов проти п’яти високопосадовців адміністрації Дональда Трампа. Там стверджують, що використання Signal без відповідного дозволу порушує федеральний закон про збереження державних записів.

Опитування YouGov, яке провели наступного дня після публікації цієї інформації, показало: 48% американців вважають, що цей витік інформації порушив закон. Водночас керівники розвідки адміністрації США стверджують, що не передавали жодних секретних матеріалів у чаті.

Радник Трампа з нацбезпеки взяв на себе відповідальність за інцидент із чатом в Signal, в якому обговорювали атаки по Ємену і куди випадково додали журналіста.