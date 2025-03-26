Витік даних із секретного чату в Signal: американці рятують радника Трампа

https://racurs.ua/ua/n205088-vytik-danyh-iz-sekretnogo-chatu-v-signal-amerykanci-ryatuut-radnyka-trampa.html

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Глави розвідок США під час виступу перед сенаторами фактично переклали відповідальність за витік даних із секретного чату в Signal на міністра оборони Піта Гегсета.

Про це пишуть CNN та Politico. Під час допитів вони неодноразово заперечували, що чат містив секретну інформацію. Але коли їх запитали, чи були засекреченими деталі щодо майбутніх ударів по бойовиках, які надіслав Гегсет, обидвоє переспрямували питання до самого міністра.

Нагадаємо, головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг у матеріалі 24 березня розповів, як його випадково додали до групового чату в Signal, де посадовці адміністрації Трампа обговорювали плани авіаударів по хуситах у Ємені.

Волц накинувся на ЗМІ

Волц заявив, що бере «повну відповідальність» за включення журналіста в секретний чат, де обговорювалися військові плани нападу на єменських хуситів.

Я беру на себе повну відповідальність. Я створив групу. Це соромно. Ми збираємося докопатися до суті, — сказав Волц в ефірі Fox News.

Водночас він накинувся з критикою на головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга, який оприлюднив інформацію про включення його в секретний чат. За словами Волца, він не знайомий з журналістом особисто та «не впізнав би його, навіть якщо б зіткнувся з ним або побачив у поліцейському відділку».

Я знаю його за жахливою репутацією, і він дійсно є найгіршим покидьком серед журналістів. Я знаю його в тому сенсі, що він ненавидить президента, але я з ним не переписуюся. Його не було в моєму телефоні. І ми збираємося з’ясувати, як це сталося, — зазначив Волц.

За його словами, він мав додати в чат іншу людину, проте відмовився сказати, кого саме.

У The Atlantic відповіли на закиди Волца, зазначивши, що спроби принизити і дискредитувати видання, редактора та їхню роботу «йдуть за очевидною схемою обраних посадовців і можновладців, які вороже ставляться до журналістів і прав усіх американців, передбачених першою поправкою до Конституції».

Крім того, радник Трампа з нацбезпеки сказав, що мав розмову з Ілоном Маском, і запевнив, що той проведе розслідування інциденту.

Трамп захистив Волца

Майк Волтц засвоїв урок, і він хороша людина, — так Трамп прокоментував появу журналіста The Atlantic в чаті Signal.

Трамп заявив, що ця ситуація — «єдиний збій за два місяці, і вона несерйозна». Зі слів президента США, що присутність Ґолдберга в чаті «зовсім не вплинула» на військову операцію.

На питання, як саме журналіст опинився в чаті, Трамп відповів: «Це був контакт одного з людей Майка. У співробітника був його номер».

Посадовці Білого дому тим часом заперечують, що у чаті обговорювали військові плани. Зокрема, про це заявили. Піт Гегсет та прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт. Водночас Білий дім розслідує, як номер Ґолдберга випадково опинився в груповому чаті.

Голова Пентагону США лютував щодо скандалу, в який потрапив Волтц.

Піт Гегсет заявив журналістам:

Отже, ви говорите про брехливого і вкрай дискредитованого так званого журналіста, який займався розповсюдженням містифікацій".

Що сказали демократи

Шановний президенте Трамп, Піт Гегсет — це найбільш некомпетентний міністр оборони в історії США. Його подальше перебування на цій ключовій посаді в Пентагоні загрожує національній безпеці та ставить під небезпеку наших відважних військових по всьому світу, — заявив лідер демократичної меншості в Палаті представників Конгресу США Хакім Джеффріс в своєму офіційному зверненні до Трампа, на тлі скандалу щодо витоку даних із групового чату високопосадовців США.

Так званий міністр оборони безвідповідально та легковажно розкрив надзвичайно чутливі військові плани — включно з часом запланованої атаки, можливими цілями удару та озброєнням, яке буде використане — у не засекреченому чаті з питань національної безпеки, до якого, з незрозумілих причин, мав доступ журналіст. Його поведінка є кричущою, наражала на ризик життя американців і, ймовірно, порушила закон.

На його думку, міністр оборони Гегсет повинен бути негайно звільнений.

У вівторок сенатський комітет із розвідки допитав Гегсета і директора ЦРУ Джона Реткліффа. Ці двоє були серед 18 осіб у груповому чаті Signal, про який розповів Джеффрі Голдберг з The Atlantic.

У середу та ж команда піде в Палату представників. Провідний демократ Джим Гаймс вже пообіцяв допитати їх щодо цієї історії. За словами джерел, причетних до цих планів, на обох слуханнях демократи приділятимуть велику увагу статті The Atlantic.

Це одне з найбільш приголомшливих порушень у роботі військової розвідки, про які я читав за дуже, дуже довгий час, — заявив у понеділок лідер сенатської меншості Чак Шумер.

Реакція Європи

Британські та європейські офіційні особи та дипломати відреагували поєднанням образи та обурення на витік приватних повідомлень між високопосадовими представниками уряду Трампа щодо планів авіаударів по хуситських повстанцях у Ємені, пише POLITICO.

Як повідомляє The Atlantic, головний редактор якого випадково потрапив у цей високопосадовий груповий чат, віцепрезидент Джей Ді Венс сказав, що йому ненависно «знову рятувати Європу», проводячи військову операцію для захисту морських перевезень, головним чином на користь європейської торгівлі.

Міністр оборони Піт Гегсет відповів на це Венсу:

Я повністю поділяю твою ненависть до європейського дармоїдства. Це жахливо.

Британський дипломат сказав, що вони були вражені, коли з’явився цей витік, описавши його як «дикість»:

Це підкреслює враження, що Венс є рушійною силою в американській ворожості до Європи. Це змусило інших, зокрема Трампа, зайняти більш жорстку позицію, оскільки він не хоче виглядати слабшим за Венса.

На публіці міністри та офіційні особи Великої Британії намагалися зменшити наслідки від цих розкриттів, наполягаючи, що альянс з США залишається сильним і комунікація продовжує бути надійною.

Однак колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що деяким людям у команді Трампа явно потрібно провести переосмислення щодо своїх союзників.

Він наголосив, що неправильно говорити, що європейські армії не вжили жодних заходів для вирішення проблеми хуситів, які підтримуються Іраном і нападають на цивільні судна.

У витоках повідомлень, навіть були розмови про те, як змусити Європу «компенсувати» США витрати на військову операцію.

Насправді, заплановані авіаудари, згідно з повідомленнями, підтримувались британськими літаками—заправниками.

Британські сили вже брали участь у ударах по хуситах, тому не називайте нас «дармоїдами». Іноді краще не знати, що про вас говорять ваші так звані друзі за спиною. Приклад: коли ваш найближчий союзник звинувачує у «дармоїдстві» і заявляє, що вам слід платити за те, що ви навіть не знали, що вони збираються робити. Я згоден, що Європа повинна зробити більше для забезпечення безпеки. Але прем'єр-міністр Кір Стармер має нагадати США, що Велика Британія завжди була в авангарді. Я дозволив чотири удари ВПС по хуситах, а Королівський флот захищав судноплавство Червоного моря. Наші війська ризикували своїм життям для захисту торгівлі. Деяким у Вашингтоні слід про це нагадати, — заявив Шаппс.

Ед Деві, лідер Ліберально-демократичної партії Великої Британії, заявив:

Джей Ді Венс і його товариші явно не здатні керувати груповим чатом, не кажучи вже про те, щоб очолювати найбільш потужну військову силу у світі. Це повинно викликати у наших служб безпеки побоювання щодо тієї інформації, якої ми з ними обмінюємось.

У Європі тон серед дипломатів був більш схильний до суму та прийняття ситуації. Будь-яка надія, що Венс і його колеги лише роблять публічне шоу агресії щодо Європи, а в приватному спілкуванні ставляться до неї з розумінням, зникла.

Це жорстокий урок, побачити, як вони говорять про Європу, коли вважають, що ніхто не слухає. Але водночас це не дивно… Просто тепер ми бачимо їхні міркування в усій їхній недипломатичній красі, — сказав один європейський дипломат зберігаючи анонімність.

Один з європейських чиновників зазначив:

Венс зараз є ідеологом цього процесу, але він обов’язково зробить помилки і в кінцевому підсумку втратить контроль. Після цього, США повернуться до своєї ролі надійного партнера для Європи".

Другий європейський дипломат погодився, що історія свідчить про те, що Америка колись повернеться до ролі міцного союзника Європи:

На даний момент, і попри інколи добрі дипломатичні слова, довіра зруйнована. Не може бути альянсу без довіри. Тому я думаю, що Європа повинна робити набагато більше, оскільки в неї немає іншого вибору.

Щодо питання про стягнення плати з європейців за операцію американців проти хуситів, старший європейський чиновник додав: