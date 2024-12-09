Трамп використав дружину Байдена для реклами своєї лінійки парфумів

https://racurs.ua/ua/n202005-tramp-vykorystav-drujynu-baydena-dlya-reklamy-svoieyi-liniyky-parfumiv.html

Ракурс

Дональд Трамп використав дружину Джо Байдена для реклами своєї лінійки парфумів.

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Він опублікував фотографію, як Джилл Байден, що сидить поруч, з посмішкою дивиться на нього.

Ось мої нові парфуми та одеколони Trump! Я називаю їх «Борись, борись, борись», тому що вони символізують нашу перемогу, — підписав Трамп фото.

Слоган рекламної кампагнії парфумів такий: «Аромат, якому не зможуть протистояти ваші вороги».

Фото Трампа з першою леді США зробили 7 грудня під час відкриття реконструйованого собору у Парижі.

На спеціальному сайті Trump Fragrances вже можна придбати новинку. Чоловічий аромат обіцяє власникам «насичені та стійкі ноти». А жіноча версія парфумів поєднує у собі квіткові нотки та цитрусові акценти.

Парфуми — не перший бізнес-проєкт Трампа. Раніше він продавав колекційні NFT-картки та гітари з власним підписом. За гітару з автографом покупці віддавали понад 10 тис. доларів.

Виробники парфусів наголошують, що випустили обмежену кількість флаконів. Тому охочим придбати «президентський» аромат варто поквапитися.