Грипп забрал жизнь девушки на Ровенщине: что говорят врачи (ВИДЕО)

Грипп забрал жизнь девушки на Ровненщине: что говорят врачи. Фото: Vesty

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Racurs.ua

От гриппа умерла 16-летняя девушка в Ровенской области. 2 января 2019 года ребенок обратился к врачам, ее сразу же госпитализировали.

Несмотря на все принятые меры и лечение в Острожской больнице девушку спасти не удалось и она умерла 7 января. Вирусологическая лаборатория обнаружила вирус гриппа, А (H3N2). Как сообщается на странице Ровенского областного лабораторного центра Минздрава в Facebook, ребенок не был вакцинирован против гриппа.

По словам врачей, штамп гриппа от которого умерла девушка, является сезонным и прогнозируемым, уберечься от него можно путем вакцинации.

Отметим, что это не единственный летальный случай за первую неделю 2019 года в этом регионе. От кори умер 49-летний житель Квасилова Ровенского района. Человек заболел корью 19 декабря, спустя неделю обратился за медицинской помощью. К сожалению, госпитализация и лечение не дали желаемого результата и мужчина умер 6 января.

После проведения вскрытия диагноз медиков был подтвержден. Мужчина скончался от тяжелой формы кори. Житель Квасилива тоже не был вакцинирован от этой болезни.

Как ранее сообщал «Ракурс», на Житомирщине от кори умер мальчик. Трехлетний мальчик прошел вакцинацию от этой болезни.