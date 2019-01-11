Гриценка висунули кандидатом у президенти: що обіцяє екс-глава Міноборони (ФОТО)

Гриценка висунули кандидатом у президенти / Фото: news-facts.com

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Анатолія Гриценка з’їзд партії «Громадянська позиція» у п’ятницю, 11 січня, офіційно обрав кандидатом на виборах президента України. Про це повідомляє прес-служба політсили.

Відповідне рішення підтримали усі присутні 265 делегатів з’їзду. Сам політик у відповідь заявив, що знає, як підняти країну та армію. Він виступає за легалізацію вогнепальної зброї.

Гриценко пообіцяв не підписувати жодного популістського закону та міжнародної угоди, яка суперечить інтересам України. Також він висловив переконання, що йому буде достатньо одного президентського терміну для того, щоб «закласти фундамент».

Окрім цього, лідер партії «Громадянська позиція» в разі перемоги на виборах пообіцяв «обрубувати руки за корупцію та кумівство».

«В президента України не буде офшорів, власності за кордоном, я гарантую, що піраміда корупції перетвориться у трапецію в перший день мого вступу на посаду президента», — цитує сьогоднішню заяву Гриценка «Українська правда».

Нагадаємо, у 2005−2007 роках політик обіймав посаду міністра оборони України в урядах Юлії Тимошенко, Юрія Єханурова та Віктора Януковича. Пізніше очолював комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. Главою організації «Громадянська позиція» Гриценко став у 2008 році.

З січня 2014 року політик вийшов з фракції «Батьківщина».

Гриценко вже має досвід балотування на посаду президента — він двічі був кандидатом у 2010 та 2014 роках.