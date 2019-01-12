Погода в Украине на 13 января: осадки прогнозируют в большинстве областей (КАРТА)

Зимняя погода в Украине. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Погода в Украине 13 января будет преимущественно снежной. Днем осадки в виде мокрого снега и снега ожидается в западных, части северных и центральных областей.

Столбики термометров ночью покажут 3−9° ниже нуля в западных областях, в восточных регионах — до 10° мороза. Днем от 3° мороза до 1° тепла. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер ожидается юго-западный, 5−10 м/с.

В Киеве 13 января прогнозируют снег. Температура воздуха ночью 3−5° мороза, днем от 1° мороза до 1° тепла.

Во Львове в воскресенье прогнозируют мокрый снег. Столбики термометров ночью покажут 2−4° мороза, днем от 0° до 2° ниже нуля.

В Одессе в ближайшие сутки без существенных осадков. Температура ночью 4−6° мороза, днем от 1° мороза до 1° тепла.

В Днепре завтра синоптики прогнозируют ночью снег, а днем — без осадков. Температура ночью 5−7° мороза, днем ожидается от 0° до 2° мороза.

В Харькове завтра ночью ожидается снег, а днем синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Температура ночью составит 8−10° ниже нуля по Цельсию, днем — 1−3° мороза.

В Карпатах 13 января обещают осадки в виде мокрого снега. Столбики термометров ночью покажут 2−9° мороза, днем от 0° до 1° тепла.

Геомагнитное состояние в Украине 13 января прогнозируют не очень спокойное. В течение суток вероятны небольшие возмущения, а вечером ожидается слабая геомагнитная буря.

Напомним, 12 января днем в Украине столбики термометров будут показывать от 0 до 3° мороза, на востоке и севере до 6° мороза.