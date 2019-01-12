Взрыв в центре Парижа унес жизни двух пожарных (ВИДЕО)

Утечку газа считают причиной сегодняшнего взрыва в центре Парижа, фото: The Local

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Racurs.ua

Жертвами сегодняшнего взрыва в расположенной в центре Парижа пекарне считаются двое пожарных.

В целом количество пострадавших оценивается в 37 человек, из них 10 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера.

По словам министра, погибшие пожарные входили в состав бригады, которая прибыла в пекарню, чтобы расследовать утечку газа. В это время там прогремел взрыв.

Отмечается, что один из пожарных пробыл под завалами два с половиной часа, прежде чем его спасли коллеги.

Стоит отметить, что министр сначала сообщал журналистам также о двух погибших гражданских лицах, но впоследствии в своем Твиттере подал уточненную информацию.

В настоящее время французские правоохранители считают, что именно утечка газа спровоцировал этот инцидент.

Взрыв в пекарне, расположенной на первом этаже дома на улице Тревиз в северо-центральной части Парижа, произошел сегодня утром, когда в помещении завтракали клиенты заведения. После этого в здании вспыхнул пожар.

В результате инцидента была полностью разрушена пекарня, а также пострадали расположенные над ней квартиры. Кроме того, взрывная волна серьезно повредила несколько соседних зданий и разбила окна в радиусе ста метров вокруг. Припаркованные на улице Тревиз автомобили перевернуло силой взрыва.

Напомним, к ликвидации последствий сегодняшнего взрыва в Париже были привлечены около 200 пожарных.